«Хитрый койот» возглавил кинопрокат России за уикенд

Фильм «Хитрый койот» стал лидером кинопроката России за минувшие выходные. Картина собрала за уикенд 37,2 млн рублей. Следом идёт «Лунтик. Обратная сторона Луны» со сборами в 29,7 млн рублей, а за ним — «Надежда», собравшая 26 млн рублей.

«Хитрый койот» — гибрид игрового кино с живыми актёрами и анимацией. Главный герой — знаменитый Койот из мультфильмов о «Луни Тюнз». По сюжету ему придётся судиться со злобной корпорацией «Акме», которая подсовывала ему неисправные инструменты для поимки знаменитого Дорожного бегуна.

Главные роли в картине исполнили Джон Сина («Миротворец»), Лана Кондор («Алита: Боевой ангел») и Уилл Форте («Небраска»). Режиссёром картины выступил Дэйв Грин — автор фильма «Черепашки-ниндзя 2» 2016 года. «Хитрого койота» сняли в 2023 году, но выпуск фильма несколько раз откладывали из-за проблем с правами.