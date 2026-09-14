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«Хитрый койот» возглавил кинопрокат России за уикенд

«Хитрый койот» возглавил кинопрокат России за уикенд
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Фильм «Хитрый койот» стал лидером кинопроката России за минувшие выходные. Картина собрала за уикенд 37,2 млн рублей. Следом идёт «Лунтик. Обратная сторона Луны» со сборами в 29,7 млн рублей, а за ним — «Надежда», собравшая 26 млн рублей.

«Хитрый койот» — гибрид игрового кино с живыми актёрами и анимацией. Главный герой — знаменитый Койот из мультфильмов о «Луни Тюнз». По сюжету ему придётся судиться со злобной корпорацией «Акме», которая подсовывала ему неисправные инструменты для поимки знаменитого Дорожного бегуна.

Главные роли в картине исполнили Джон Сина («Миротворец»), Лана Кондор («Алита: Боевой ангел») и Уилл Форте («Небраска»). Режиссёром картины выступил Дэйв Грин — автор фильма «Черепашки-ниндзя 2» 2016 года. «Хитрого койота» сняли в 2023 году, но выпуск фильма несколько раз откладывали из-за проблем с правами.

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