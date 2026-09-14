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Появился новый жуткий постер сериала «Хрустальное озеро» про мать Джейсона Вурхиза

Появился новый жуткий постер сериала «Хрустальное озеро» про мать Джейсона Вурхиза
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Peacock опубликовал новый постер сериала «Хрустальное озеро». Шоу посвящено матери Джейсона Вурхиза. Сериал стартует 15 октября.

Новый постер сериала «Хрустальное озеро»

Фото: Peacock

Главным героем шоу выступит Памела Вурхиз — мать знаменитого маньяка Джейсона. В первом сезоне расскажут, как из-за смерти сына героиня сходит с ума и начинает убивать. Сериал выступит предысторией первого фильма серии «Пятница 13-е» 1980 года, где убийцей как раз и была Памела.

Памелу Вурхиз сыграла Линда Карделлини — она известна по ролям в фильмах «Зелёная книга» и «Мстители: Эра Альтрона». Шоураннером «Хрустального озера» выступает Брэд Кэйн — один из создателей сериалов «Воин» и «Полиция Токио».

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