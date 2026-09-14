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«Я покончил с этим». Махершала Али — о фильме «Блэйд»

«Я покончил с этим». Махершала Али — о фильме «Блэйд»
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Махершала Али в очередной раз подтвердил свой отказ от участия в съёмок «Блэйда». Актёр коротко и ясно дал понять, что не заинтересован в участии в ленте.

По словам Али, для него это пройденный этап. И если его так и не удалось реализовать, то значит, так тому и быть.

Я с этим покончил. Я это перерос.

Перезапуск «Блэйда» анонсировали ещё в 2019 году. Сценарий картины дважды переписывался, а режиссёры уходили из проекта. С тех пор лента несколько раз переносилась — и судьба фильма осталась в подвешенном состоянии. Ранее глава студии Marvel Кевин Файги рассказывал, что считает себя неудачником из-за того, что ленту не удалось снять.

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