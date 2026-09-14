Инди Наварретти планирует серьёзно подготовиться к роли Роуг в новых «Людях Икс»

Инди Наварретти, известная в том числе по «Обсессии», рассказала, как именно будет готовиться к роли Роуг в новой части «Людей Икс».

По словам актрисы, так как Роуг выросла в Миссисипи, она хочет съездить туда и проникнуться атмосферой штата. Сама Наварретти обожает людей из южных штатов.

Я росла в Техасе большую часть своей жизни. Так что, честно говоря, эти южные женщины — действительно мои любимые… Роуг из Миссисипи, и я хочу отдать ей должное.

Новый фильм «Люди Икс» снимет Джейк Шрейер — ранее он выступил режиссёром другой картины киновселенной Marvel под названием «Громовержцы*». Проект выйдет после фильма «Мстители: Секретные войны», который частично перезапустит супергеройскую франшизу.