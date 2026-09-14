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Продолжение «Супермена» обещает стать масштабнее и взрослее первой части

Продолжение «Супермена» обещает стать масштабнее и взрослее первой части
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На сиквел «Супермена» под названием «Человек завтрашнего дня» возлагают большие надежды. Ожидается, что картина будет масштабнее, взрослее и эмоциональнее оригинала.

В сиквеле главному герою придётся объединиться с Лексом Лютором, чтобы противостоять инопланетянину Брейниаку. До этого выйдут два проекта, которые связаны с киновселенной DC, — сериал «Фонари» и лента «Супергёрл». Последняя вышла и провалилась в прокате.

К роли Человека из стали вернётся Дэвид Коренсвет, а Лоис Лейн вновь сыграет Рэйчел Броснахэн. Премьера фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» в мировом прокате состоится 9 июля 2027 года.

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