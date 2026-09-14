Суд сов точно появится в продолжении «Бэтмена» Мэтта Ривза

На съёмках «Бэтмена 2» Мэтта Ривза были замечены члены Суда сов. Информация о появлении организации ходила и ранее, но сам режиссёр от неё открещивался. В итоге её появление подтвердилось.

Суд сов — это тайная преступная организация, которая начала существовать ещё с колониальных времён Готэма. Организация обладает огромной властью и влиянием, объединяя в себе одни из самых старых и богатых семей города.

События «Бэтмена 2» развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. Супергеройская картина выйдет 18 февраля 2028 года. До этого её уже несколько раз откладывали.