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Безумная Памела Вурхиз с мачете — на новом кадре сериала «Хрустальное озеро»

Безумная Памела Вурхиз с мачете — на новом кадре сериала «Хрустальное озеро»
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Издание Empire поделилось свежим кадром сериала «Хрустальное озеро». Это шоу, главной героиней которого выступит Памела Вурхиз — мать известного маньяка Джейсона Вурхиза.

На кадре как раз можно увидеть Памелу, которая с безумным взглядом бросается на кого-то с мачете.

Свежий кадр «Хрустального озера»

Фото: Empire

Памелу Вурхиз сыграла Линда Карделлини — она известна по ролям в фильмах «Зелёная книга» и «Мстители: Эра Альтрона». Шоураннером «Хрустального озера» выступает Брэд Кэйн — один из создателей сериалов «Воин» и «Полиция Токио».

Сериал стартует 15 октября эксклюзивно на зарубежном стриминговом сервисе Peacock.

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