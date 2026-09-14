Безумная Памела Вурхиз с мачете — на новом кадре сериала «Хрустальное озеро»

Издание Empire поделилось свежим кадром сериала «Хрустальное озеро». Это шоу, главной героиней которого выступит Памела Вурхиз — мать известного маньяка Джейсона Вурхиза.

На кадре как раз можно увидеть Памелу, которая с безумным взглядом бросается на кого-то с мачете.

Свежий кадр «Хрустального озера»

Фото: Empire

Памелу Вурхиз сыграла Линда Карделлини — она известна по ролям в фильмах «Зелёная книга» и «Мстители: Эра Альтрона». Шоураннером «Хрустального озера» выступает Брэд Кэйн — один из создателей сериалов «Воин» и «Полиция Токио».

Сериал стартует 15 октября эксклюзивно на зарубежном стриминговом сервисе Peacock.