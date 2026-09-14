Сара Полсон — на новом постере 13-го сезона «Американской истории ужасов»

FX опубликовала новый постер 13-го сезона сериала «Американская история ужасов». На нём можно увидеть исполнительницу одной из главных ролей Сару Полсон. Она же играла и в предыдущих сезонах антологии и стала одной из её ключевых лиц.

Новый постер 13-го сезона «Американской истории ужасов»

Фото: FX

Шоу представляет собой антологию, которая выходит с 2011 года. Каждый сезон рассказывает свою историю, которая вдохновлена реальными событиями или популярными фильмами ужасов. Предстоящие эпизоды станут большим кроссовером, который объединит истории из предыдущих частей сериала.

Продолжение хоррора стартует 24 сентября на стриминговых сервисах Disney+ и Hulu.