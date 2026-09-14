Боевик «Любой ценой» выйдет в онлайне 20 октября

Боевик «Любой ценой» получил дату цифрового релиза. Картину выпустят в онлайне 20 октября, её мировая премьера состоялась 4 сентября.

Сюжет картины основан на реальных событиях. Лента расскажет о наёмном убийце и агенте ФБР, которые объединяются, чтобы расследовать убийства лидеров движения за гражданские права в 1960-х.

Главные роли сыграли Марк Уолберг («Отступники») и Яхья Абдул-Матин II («Чудо-человек»). В картине также снялись Джанкарло Эспозито («Пацаны»), Дэвид Стрэтэйрн («Ультиматум Борна»), Джош Лукас («Линкольн для адвоката») и другие актёры. Режиссёром выступил Элеганс Браттон («Проверка»).