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Стартовали съёмки шпионского детектива «Охота на призрака»

Стартовали съёмки шпионского детектива «Охота на призрака»
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Кинокомпания «Фора-Синема» при поддержке «НМГ Студии» приступила к съёмкам сериала «Охота на призрака» для онлайн-кинотеатра Wink и телеканала РЕН ТВ.

Фото со съёмок шпионского детектива «Охота на призрака»

Фото: Wink

Фото: Wink

Фото: Wink

Фото: Wink

Фото: Wink

Действие истории разворачивается в Гомеле в 1951 году. По сюжету на секретном оборонном заводе убит директор, а главный подозреваемый — его младший сын. Расследование поручают опытному майору МГБ Кириллу Сетову, который сразу понимает: убийство Лукьянова — лишь часть гораздо более сложной операции.

Режиссёром проекта выступает Алексей Мурадов. В актёрский состав вошли Линда Лапиньш, Максим Литовченко, Николай Козак, Сослан Фидаров, Максим Коновалов, Андрей Лавров и другие.

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