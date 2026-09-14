15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Хрустальное озеро (2026) — дата выхода, когда выйдет в России, сюжет, русский трейлер онлайн

Русский трейлер хоррор-сериала «Хрустальное озеро» — выход 16 октября
Комментарии

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» представил дублированный трейлер сериала «Хрустальное озеро». Приквел знаменитой серии хорроров «Пятница 13-е» выйдет 16 октября — все серии можно будет посмотреть одновременно со всем миром на стриминге.

Видео доступно во VK-канале Amediateka. Права на видео принадлежат «Амедиатеке».

Главным героем шоу выступит Памела Вурхиз — мать знаменитого маньяка Джейсона. В первом сезоне расскажут, как из-за смерти сына героиня сходит с ума и начинает убивать. Сериал выступит предысторией первого фильма серии «Пятница 13-е» 1980 года, где убийцей как раз и была Памела.

Памелу Вурхиз сыграла Линда Карделлини — она известна по ролям в фильмах «Зелёная книга» и «Мстители: Эра Альтрона». Шоураннером «Хрустального озера» выступает Брэд Кэйн — один из создателей сериалов «Воин» и «Полиция Токио».

Материалы по теме
Фантастическое кино, о котором никто не говорит. Почему надо посмотреть фильм «Надежда»
Фантастическое кино, о котором никто не говорит. Почему надо посмотреть фильм «Надежда»