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Открытый мир, прокачка и сюжет: первые детали шутера Starcraft от продюсера Far Cry

Открытый мир, прокачка и сюжет: первые детали шутера Starcraft от продюсера Far Cry
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12 сентября компания Blizzard представила новую игру по Starcraft. Шутер по культовой франшизе под простым названием Starcraft выйдет в 2030 году — его полноценное производство началось совсем недавно.

Спустя некоторое время геймдиректор проекта Дэн Хэй раскрыл первые детали игры. Продюсер Far Cry 3-6 заявил, что игроков ждёт полноценный шутер в открытом мире: геймеры смогут создать своего персонажа, у которого есть полноценная история от начала до конца, исследовать проработанные локации и выполнять задания. Некоторые миссии могут оказаться слишком сложными — к ним можно будет вернуться позже.

Сам сюжет развернётся спустя 70 лет после финала StarCraft 2: Legacy of the Void и расскажет о самом обычном морпехе, который повышает своё влияние в рядах терранов. Герою предстоит «заключать непростые союзы, чтобы выжить в неблагоприятных условиях» и противостоять зергам. Авторы не исключают, что игроки также увидят и знакомых по вселенной персонажей.

Starcraft выйдет в 2030 году на ПК и Xbox. Пока неясно, доберётся ли шутер и до других платформ.

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