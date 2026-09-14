Тизер исторического сериала «Полураспад» с Анной Михалковой — премьера скоро

Онлайн-кинотеатр Okko представил дебютный тизер сериала «Полураспад». Историческое шоу стартует уже скоро на стриминге, точную дату выхода назовут в ближайшее время.

Видео доступно во VK-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

События сериала развернутся в конце 1980-х в СССР. Журналистка Надежда Келлер узнаёт о смерти отца и замечает в его записях, что многие его земляки умерли молодыми. Девушка решает продолжить расследование папы.

Режиссёром сериала выступил Максим Свешников («Плейлист волонтёра»). Главные роли в сериале сыграли Анна Михалкова («Повелитель ветра»), Филипп Янковский («Зеркало»), Петар Зекавица («Группа крови»), Марина Васильева («Нелюбовь») и другие актёры.