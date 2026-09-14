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Apple готовит новые версии складного iPhone Duo — СМИ

Apple готовит новые версии складного iPhone Duo — СМИ
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9 сентября компания Apple представила iPhone Duo — свой первый складной смартфон. По информации Bloomberg, устройство долгое время называли Ultra, однако решили переименовать в более простой вариант Duo по нескольким причинам.

Так, основной причиной выбора могла стала разработка других версий складного гаджета. Как предполагают СМИ, Apple уже работает над продвинутым iPhone Duo Max с увеличенным экраном, более доступным iPhone Duo SE и iPhone Duo mini в формате раскладушки. В этом случае компания сможет объяснить потребителю разницу между моделями без переусложнённого названия.

В Bloomberg также предполагают, что iPhone Duo станет большим брендом в Apple, а первая версия устройства наверняка станет самым продаваемым складным гаджетом в истории. Будущий смартфон поступит в продажу 23 октября по всему миру.

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