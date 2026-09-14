TORONTOTOKYO стал тренером BetBoom Team по Dota 2

BetBoom Team представила обновлённый состав по Dota 2 на сезон 2026/2027. Главным изменением стало назначение Александра TORONTOTOKYO Хертека на пост тренера.

Обновлённый состав BetBoom Team:

Илья Kiritych Ульянов;

Виталий Save Мельник;

Матвей MieRo Васюнин;

Георгий swedenstrong Зайналабидов;

Владислав Kataomi Семёнов.

TORONTOTOKYO заменил на тренерской позиции Анатолия boolk Иванова, который ранее ушёл в инактив из-за семейных обстоятельств. Новичком состава стал саппорт swedenstrong — 23-летний российский игрок, ранее выступавший за NAVI и 1win.

TORONTOTOKYO провёл в BetBoom Team несколько лет в качестве игрока. Он присоединился к команде в декабре 2022 года и за время выступлений помог коллективу дважды занять четвёртое место на The International. В сентябре 2024-го взял паузу в карьере, после чего выступал за другие составы.

Ближайший турнир для BetBoom Team — PGL Wallachia Season 9, который пройдёт с 17 по 27 сентября в Румынии.