15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

TORONTOTOKYO стал тренером BetBoom Team по Dota 2

TORONTOTOKYO стал тренером BetBoom Team по Dota 2
Комментарии

BetBoom Team представила обновлённый состав по Dota 2 на сезон 2026/2027. Главным изменением стало назначение Александра TORONTOTOKYO Хертека на пост тренера.

Обновлённый состав BetBoom Team:

  • Илья Kiritych Ульянов;
  • Виталий Save Мельник;
  • Матвей MieRo Васюнин;
  • Георгий swedenstrong Зайналабидов;
  • Владислав Kataomi Семёнов.

TORONTOTOKYO заменил на тренерской позиции Анатолия boolk Иванова, который ранее ушёл в инактив из-за семейных обстоятельств. Новичком состава стал саппорт swedenstrong — 23-летний российский игрок, ранее выступавший за NAVI и 1win.

TORONTOTOKYO провёл в BetBoom Team несколько лет в качестве игрока. Он присоединился к команде в декабре 2022 года и за время выступлений помог коллективу дважды занять четвёртое место на The International. В сентябре 2024-го взял паузу в карьере, после чего выступал за другие составы.

Ближайший турнир для BetBoom Team — PGL Wallachia Season 9, который пройдёт с 17 по 27 сентября в Румынии.

Материалы по теме
«Я не заканчиваю карьеру». Gpk и boolk ушли в инактив из BetBoom Team по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play