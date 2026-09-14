TORONTOTOKYO стал тренером BetBoom Team по Dota 2

BetBoom Team представила обновлённый состав по Dota 2 на сезон 2026/2027. Главным изменением стало назначение Александра TORONTOTOKYO Хертека на пост тренера.
Обновлённый состав BetBoom Team:
- Илья Kiritych Ульянов;
- Виталий Save Мельник;
- Матвей MieRo Васюнин;
- Георгий swedenstrong Зайналабидов;
- Владислав Kataomi Семёнов.
TORONTOTOKYO заменил на тренерской позиции Анатолия boolk Иванова, который ранее ушёл в инактив из-за семейных обстоятельств. Новичком состава стал саппорт swedenstrong — 23-летний российский игрок, ранее выступавший за NAVI и 1win.
TORONTOTOKYO провёл в BetBoom Team несколько лет в качестве игрока. Он присоединился к команде в декабре 2022 года и за время выступлений помог коллективу дважды занять четвёртое место на The International. В сентябре 2024-го взял паузу в карьере, после чего выступал за другие составы.
Ближайший турнир для BetBoom Team — PGL Wallachia Season 9, который пройдёт с 17 по 27 сентября в Румынии.