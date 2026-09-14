Фильм «Обитель зла» по Resident Evil выйдет в кинотеатрах России 1 октября

18 сентября состоится премьера фильма «Обитель зла» — новой экранизации культовой вселенной Resident Evil. Хоррор можно будет посмотреть в мировых кинотеатрах, однако до России лента так и не доберётся из-за ухода студии Sony Pictures.

Тем временем российские кинотеатры назвали дату неофициального релиза ленты в стране. Хоррор выйдет в России 1 октября — спустя неделю после запуска в странах СНГ. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. До некоторых киносетей лента доберётся в субботу, 3 октября.

Новая «Обитель зла» сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепенно погружаясь в настоящий ад». Это будет вольная адаптация культовой серии видеоигр Resident Evil, автором проекта выступил режиссёр хорроров «Орудия» и «Варвар» Зак Креггер.

Главные роли в ленте исполнили Зак Черри («Разделение»), Кали Реис («Настоящий детектив»), Пол Уолтер Хаузер («Голый пистолет») и Джонно Уилсон («Предложение»).