15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм Обитель зла по Resident Evil (2026) — дата выхода в России, когда выйдет в кинотеатрах, где смотреть

Фильм «Обитель зла» по Resident Evil выйдет в кинотеатрах России 1 октября
Комментарии

18 сентября состоится премьера фильма «Обитель зла» — новой экранизации культовой вселенной Resident Evil. Хоррор можно будет посмотреть в мировых кинотеатрах, однако до России лента так и не доберётся из-за ухода студии Sony Pictures.

Тем временем российские кинотеатры назвали дату неофициального релиза ленты в стране. Хоррор выйдет в России 1 октября — спустя неделю после запуска в странах СНГ. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. До некоторых киносетей лента доберётся в субботу, 3 октября.

Новая «Обитель зла» сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепенно погружаясь в настоящий ад». Это будет вольная адаптация культовой серии видеоигр Resident Evil, автором проекта выступил режиссёр хорроров «Орудия» и «Варвар» Зак Креггер.

Главные роли в ленте исполнили Зак Черри («Разделение»), Кали Реис («Настоящий детектив»), Пол Уолтер Хаузер («Голый пистолет») и Джонно Уилсон («Предложение»).

Также читают
А24 сняла грайндхаус: «Натиск» Адама Вингарда — это дико стыдный, но чистый кайф
А24 сняла грайндхаус: «Натиск» Адама Вингарда — это дико стыдный, но чистый кайф