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В Steam вышла демоверсия тактического экшена Critical Shift про инцидент в Антарктиде

В Steam вышла демоверсия тактического экшена Critical Shift про инцидент в Антарктиде
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Студия Rhinotales из Казахстана объявила о выпуске демоверсии игры Critical Shift. Тактический экшен уже могут опробовать все желающие на ПК в Steam — для этого нужно нажать кнопку «Присоединиться к тестированию».

Видео доступно на YouTube-канале Rhinotales. Права на видео принадлежат Rhinotales.

Critical Shift — тактическая игра, события которой разворачиваются на секретном исследовательском объекте ICE-1 в Антарктиде. В пробной версии геймеров ждут три сектора предприятия и шесть персонажей с уникальными способностями. Авторы делают большой упор на грамотное управление отрядом: для выполнения миссий игрокам предстоит эффективно управлять отрядом, выбирать подходящее оружие и бережно распоряжаться немногочисленными ресурсами.

Полноценный релиз Critical Shift состоится в 2027 году на ПК. Разработчики обещают более 40 часов тактических боёв, более 30 созданных вручную уровней, 11 персонажей и другой контент. Впоследствии игру также планируют выпустить и на консолях.

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