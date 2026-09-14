15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм Минотавр Звягинцева (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, трейлер

Большой трейлер фильма «Минотавр» Андрея Звягинцева — выход 20 ноября
Комментарии

Кинокомпания Mubi представила большой трейлер фильма «Минотавр». Новая картина российского режиссёра Андрея Звягинцева выйдет в мировом прокате 20 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Mubi. Права на видео принадлежат Mubi.

Лента рассказывает о директоре крупной компании Глебе, который готовится сократить часть сотрудников осенью 2022 года в России. Ситуацию усугубляет то, что именно в этот момент он узнаёт об измене жены. Главные роли в фильме сыграли Дмитрий Мазуров («Артистка») и Ирис Лебедева («Налёт»).

«Минотавр» стал первой картиной постановщика Андрея Звягинцева с 2017 года — тогда вышла драма «Нелюбовь», получившая номинацию на премию «Оскар». Новая картина режиссёра получила Гран-при на 79-м Каннском кинофестивале.

Материалы по теме
А24 сняла грайндхаус: «Натиск» Адама Вингарда — это дико стыдный, но чистый кайф
А24 сняла грайндхаус: «Натиск» Адама Вингарда — это дико стыдный, но чистый кайф
Комментарии