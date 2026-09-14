Звезда «Бухты вдов» Стивен Рут сыграл наставника Джейсона в GTA 6

Американский актёр Стивен Рут дал небольшое интервью изданию AP News. В нём звезда «Бухты вдов», «Царя горы» и «Старикам тут не место» подтвердил, что сыграл одну из важных ролей в GTA 6.

Актёру досталась роль Брайана Хедера, который выступает наставником главного героя Джейсона в криминальном мире. По сюжету персонаж владеет лодочной станцией, через которую он провозит контрабанду в штат Леонида.

Да, вы увидите меня в GTA 6. Многие люди узнали меня ещё по тому трейлеру, где появляется мой персонаж, поэтому мой секрет давно раскрыт. Я очень рад, что мне удалось стать частью этой игры, она невероятна.

Стивен Рут в «Бухте вдов» и в GTA 6 Фото: Apple/Rockstar Games

Интересно, что Стивен Рут может оказаться самым известным актёром во всём касте GTA 6. Основные роли в будущем проекте играют малоизвестные актёры, которые появлялись в американских телесериалах эпизодически.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Игра выйдет с русскими субтитрами.