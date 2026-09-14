Фильм «Сердце зверя» с Брэдом Питтом выйдет в кинотеатрах России 1 октября

25 сентября состоится премьера фильма «Сердце зверя» — фантастической картины с Брэдом Питтом. Боевик можно будет посмотреть в мировых кинотеатрах, однако до России лента так и не доберётся из-за ухода студии Paramount Pictures.

Тем временем российские кинотеатры назвали дату неофициального релиза ленты в стране. Фильм выйдет в России 1 октября — спустя неделю после запуска в странах СНГ. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. До некоторых киносетей лента доберётся в субботу, 3 октября.

Будущая картина расскажет о бывшем солдате армейского спецназа Джеймсе и его боевой собаке по кличке Один. Они разбились на самолёте, теперь герою предстоит выжить в суровой пустыне Аляски, полагаясь на своего питомца.

Главную роль исполнил Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»). Вместе с ним в фильме сыграли Дж. К. Симмонс («Одержимость»), Анна Лэмб («Настоящий детектив») и другие артисты. Режиссёром выступил Дэвид Эйер — автор ленты «Пчеловод». Он также уже работал с Питтом над военной драмой «Ярость».