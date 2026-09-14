«Состав тестовый». Глава BetBoom Team — об изменениях в составе по Dota 2

Генеральный директор BetBoom Team Артём Савельев прокомментировал обновление состава по Dota 2. По его словам, текущий ростер — эксперимент, а по итогам декабрьской DreamLeague возможны новые изменения.

Савельев раскрыл детали каждого решения. Уход gpk в инактив был согласован ещё до Esports World Cup — игрок не выставлен на трансфер и планирует стримить матчи команды. Переход Save на мид — давнее желание самого игрока. TORONTOTOKYO на позиции тренера — проба альтернативного взгляда на драфты и геймплей.

Наш текущий ростер — это смелая попытка перезагрузиться, дать отдохнуть ключевым игрокам и в каком-то смысле поэкспериментировать. Когда это делать, если не сейчас? При всём при этом после DreamLeague в декабре всё может поменяться. Нет никаких гарантий, что мы будем играть весь сезон в таком составе.

Савельев также отметил, что у команды было три-четыре варианта конфигурации ростера с совершенно другими игроками, но в итоге остановились на текущем. Ближайший турнир для обновлённого состава — PGL Wallachia Season 9, который пройдёт с 17 по 27 сентября в Румынии.