«Жалею, что посмотрел»: первые критики громят фильм «Последняя фотография» Зака Снайдера

На кинофестивале в Торонто в США прошёл дебютный показ фильма «Последняя фотография» — новой работы Зака Снайдера. Сюжет расскажет, как бывший оперативник отправляется в Южную Америку на поиски племянников, родители которых были жестоко убиты. Выжить в джунглях главному герою помогает единственный свидетель произошедшего — военный фотограф.

Ленту от режиссёра «Хранителей» и «Человека из стали» уже посмотрели первые журналисты и поделились своими впечатлениями. По традиции обозреватели остались не в восторге от работы Снайдера. Они называют боевик очень затянутым фильмом с крайне медленным темпом, где страдают в том числе актёрские работы главных звёзд ленты.

Что пишут первые критики о фильме «Последняя фотография»

«Последняя фотография» ощущается как кинопародия. Он излишне затянутый и с медленным темпом, в нём есть увлекательная задумка, но её сдерживают худшие черты Снайдера как режиссёра и слабая игра актёров.

«Последняя фотография» — неплохой фильм, но Заку Снайдеру нужно сходить в киношколу, потому что в фильме не хватало содержания, стиля и развития сюжета. Как будто он хотел снять имитацию фильмов Мартина Скорсезе, застрял посередине и решил выбросить всё, оставив только визуальные эффекты.

«Последняя фотография» — это что-то с чем-то. Очевидно, Зак Снайдер снял фильм, который хотел снять, но, боже мой, как же я жалею, что посмотрел его. Скучный, раздутый, жестоко насильственный, он чрезмерен во всех неправильных смыслах.

«Последняя фотография» — жуткий и уникальный даже для фильма Зака Снайдера. Безумная начальная сцена сразу показывает, какой именно будет эта история. Это можно сказать про любой его фильм, но «Последняя фотография» разделит зрителей даже сильнее.