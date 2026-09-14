Сильвестру Сталлоне понравился фильм «Рокки — это я» о создании культового «Рокки»

Американский режиссёр Питер Фаррелли рассказал о производстве фильма «Рокки — это я» — картины о создании культовой спортивной драмы «Рокки». Как оказалось, ленту уже посмотрел Сильвестр Сталлоне, о котором и сняли проект.

Режиссёр «Зелёной книги» признался, что его интересовало в первую очередь мнение 80-летнего актёра, поэтому он вздохнул с облегчением после того, как Сталлоне посмотрел фильм и похвалил его.

Сильвестру очень понравился «Рокки — это я». Честно говоря, я немного переживал, потому что он смотрел фильм один у себя дома. А этот фильм, если смотреть его в компании, ощущается иначе, и я не знал, как он отреагирует. Но он позвонил сразу после просмотра и сказал, что ему очень понравилось.

«Рокки — это я» расскажет, как ещё никому не известный Сильвестр Сталлоне создал сценарий знаменитого фильма. Проект покажет, как молодой актёр боролся за то, чтобы сыграть главную роль в спортивной ленте про боксёра.

Лента о создании культовой спортивной драмы «Рокки» официально выйдет в России 26 ноября — спустя шесть дней после мировой премьеры.