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Riot Games раскрыла характеристики новой винтовки Warden для Valorant

Riot Games раскрыла характеристики новой винтовки Warden для Valorant
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Riot Games представила полные характеристики новой автоматической винтовки Warden для Valorant.

Оружие с двукратным оптическим прицелом станет альтернативой Vandal и Phantom в полных закупках. Релиз намечен на 22 сентября вместе с патчем 13.06.

Характеристики Warden:

  • Стоимость — 2900 кредитов;
  • Магазин — 18 патронов, запас — 36;
  • Скорострельность — 6,5 выстрела в секунду (6 через прицел);
  • Время перезарядки — 2,5 секунды;
  • Пробиваемость стен — средняя;
  • Увеличение прицела — 2×;
  • Урон: голова — 200, корпус — 50, ноги — 42;
  • Точность первого выстрела: от бедра — 0,15°, в прицеле — 0,04°.

Warden стоит столько же, сколько Vandal и Phantom, но получит меньший магазин и сниженную скорострельность. Компенсацией станет лучшая в игре точность первого выстрела при прицеливании. Warden — третье новое оружие в истории Valorant после снайперской винтовки Outlaw и пистолета Bandit.

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