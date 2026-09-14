Riot Games раскрыла характеристики новой винтовки Warden для Valorant

Riot Games представила полные характеристики новой автоматической винтовки Warden для Valorant.

Оружие с двукратным оптическим прицелом станет альтернативой Vandal и Phantom в полных закупках. Релиз намечен на 22 сентября вместе с патчем 13.06.

Характеристики Warden:

Стоимость — 2900 кредитов;

Магазин — 18 патронов, запас — 36;

Скорострельность — 6,5 выстрела в секунду (6 через прицел);

Время перезарядки — 2,5 секунды;

Пробиваемость стен — средняя;

Увеличение прицела — 2×;

Урон: голова — 200, корпус — 50, ноги — 42;

Точность первого выстрела: от бедра — 0,15°, в прицеле — 0,04°.

Warden стоит столько же, сколько Vandal и Phantom, но получит меньший магазин и сниженную скорострельность. Компенсацией станет лучшая в игре точность первого выстрела при прицеливании. Warden — третье новое оружие в истории Valorant после снайперской винтовки Outlaw и пистолета Bandit.