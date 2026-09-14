Следующего агента Valorant покажут 18 октября — тизер

Riot Games раскрыла, что показ нового агента Valorant состоится 18 октября — во время финала Champions 2026. Вероятно, анонс будет во время традиционного шоу-матча.

Вместе с этим авторы показали тизер-фото будущего агента, на котором изображена беловолосая женщина. Предполагается, что игроков ждёт новый Инициатор (после выхода Дуэлянта Waylay, Стражей Veto и Vyse, а также Контроллера Miks). Однако, разработчики могут пойти по другому пути и выпустить Дуэлянта.

Фото: Riot Games

Вместе с этим Riot Games подробно рассказала о новой винтовке, Warden, которая станет доступна 22 сентября с новым патчем. Кроме того, авторы выпустят новую систему мастерства агентов и новые ранговые награды.

Champions 2026 пройдёт с 24 сентября по 18 октября в Шанхае, Китай. 16 лучших команд разыграют $ 2,25 млн.