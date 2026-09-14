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Кристиан Бэйл открыл деревню в Калифорнии для детей-сирот за $ 22 млн

Кристиан Бэйл открыл деревню в Калифорнии для детей-сирот за $ 22 млн
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Британский актёр Кристиан Бэйл открыл полноценную деревню опекунства в Калифорнии. Звезда «Бэтмена» организовал постройку полноценного сообщества с общей площадью в 1000 квадратных метров в городке Палмдейл.

На территории расположены 12 полностью готовых для жизни домов со всеми удобствами. По задумке это первая деревня такого рода в Калифорнии, предназначенная для жизни братьев и сестёр, которые остались без родителей. В традиционной американской системе юных родственников часто разлучают в раннем возрасте, после чего они отправляются в приёмные семьи и могут больше никогда не встретиться — это и планирует исправить Бэйл.

Наша работа — превращать разбитые сердца и боль детей в любовь, надежду и чувство светлого будущего.

На строительство опекунской деревни ушло около $ 22 млн. Около $ 9 млн удалось собрать благодаря пожертвованиям, остальную сумму вложил Кристиан Бэйл. Заселение первых жителей в деревню начнётся уже в октябре.

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