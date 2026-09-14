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Игры из Roblox можно будет запускать отдельно от лаунчера — официально

Игры из Roblox можно будет запускать отдельно от лаунчера — официально
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Создатели Roblox представили программу Roblox Everywhere, которая позволит разработчикам игр на платформе выпускать свои игры на ПК, консолях и мобильных устройствах. Запуск инициативы состоится в 2026 году, а раннее тестирование начнётся в ближайшее время в ограниченном формате.

Так, Roblox Everywhere позволит игрокам запускать игры отдельно, хотя они будут работать на базе основного движка со всеми особенностями основной платформы. Авторы также смогут добавить в свои проекты оффлайн-режим с возможностью запуска без подключения к интернету. Одной из важных фишек станет запуск игр прямо из браузера Chrome — без скачивания и установки самой Roblox.

Наконец, на Roblox Everywhere также представили новые ИИ-инструменты движка Roblox, сервисы Roblox Wallet и Roblox Card для быстрого доступа разработчиков к заработанным деньгам и другие нововведения в функционал платформы.

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