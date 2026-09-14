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Начались съёмки драмы «Когда пролетают журавли» с Тихоном Жизневским — выход в 2027 году

Начались съёмки драмы «Когда пролетают журавли» с Тихоном Жизневским — выход в 2027 году
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Кинокомпания «Арт Мастерс» объявила о старте производства фильма «Когда пролетают журавли». Съёмки ленты займут несколько месяцев в Москве, после чего она выйдет в кинотеатрах России.

Сюжет драмы расскажет историю высокомерного режиссёра Максима, который после профессионального краха отправляется снимать документальный фильм о краснокнижных стерхах. То, что начинается для него как вынужденная работа, постепенно превращается в историю о людях, заботе, любви и переосмыслении собственных ценностей.

Главные роли в фильме сыграют Тихон Жизневский («Майор Гром») и Кристина Асмус («Холоп 3»). Режиссёром выступит Артём Насыбулин («Александр I»).

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