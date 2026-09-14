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Сериал Люпен, 4-й сезон (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры

Трейлер четвёртого сезона «Люпена» c Омаром Си от Netflix — выход 23 октября
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил большой трейлер четвёртого сезона «Люпена». Детективный проект со звездой «1+1» Омаром Си в главной роли вернётся на платформу 23 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

В продолжении истории «джентльмена-грабителя» Ассана Диопа после четырёх лет в тюрьме герой готов начать новую жизнь со своей семьёй. Но появление таинственного подражателя заставляет Люпена вернуться к его самым блестящим схемам.

Сериал «Люпен» берёт за основу серию произведений Мориса Леблана о знаменитом воре Арсене Люпене, который совершает грабежи изящно и талантливо, при этом не теряя чувства справедливости. Главный герой шоу Netflix в исполнении Омара Си — фанат книг о Люпене, который пытается разгадать тайну гибели отца.

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