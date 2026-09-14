15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Samsung повысит цены на смартфоны Galaxy S26 из-за кризиса памяти — СМИ

Samsung повысит цены на смартфоны Galaxy S26 из-за кризиса памяти — СМИ
Комментарии

Корейская компания Samsung повысит цены на флагманские смартфоны Galaxy S26 из-за кризиса памяти. Об этом сообщает местное издание Hansbiz со ссылкой на свои источники.

Так, компания якобы поднимет цены на все три версии гаджета примерно на 150 тысяч вон (около 9500 рублей). В этом случае стоимость устройств будет следующая:

  • Galaxy S26 — 1,4 млн вон (около 88 000 рублей)
  • Galaxy S26+ — 1,6 млн вон (около 100 000 рублей)
  • Galaxy S26 Ultra: 1,94 млн вон (около 120 000 рублей).

Подорожание всей линейки S26 наверняка затронет и другие регионы. Ранее по схожей причине цены на свои смартфоны подняла и Apple, однако в её случае стоимость выросла на все актуальные модели iPhone.

Материалы по теме
Apple повысила цены на все iPhone, включая iPhone 16, iPhone 17 и iPhone Air
Комментарии
Новости. Чемп.Play