Samsung повысит цены на смартфоны Galaxy S26 из-за кризиса памяти — СМИ

Корейская компания Samsung повысит цены на флагманские смартфоны Galaxy S26 из-за кризиса памяти. Об этом сообщает местное издание Hansbiz со ссылкой на свои источники.

Так, компания якобы поднимет цены на все три версии гаджета примерно на 150 тысяч вон (около 9500 рублей). В этом случае стоимость устройств будет следующая:

Galaxy S26 — 1,4 млн вон (около 88 000 рублей)

— 1,4 млн вон (около 88 000 рублей) Galaxy S26+ — 1,6 млн вон (около 100 000 рублей)

— 1,6 млн вон (около 100 000 рублей) Galaxy S26 Ultra: 1,94 млн вон (около 120 000 рублей).

Подорожание всей линейки S26 наверняка затронет и другие регионы. Ранее по схожей причине цены на свои смартфоны подняла и Apple, однако в её случае стоимость выросла на все актуальные модели iPhone.