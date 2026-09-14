Netflix выпустит экранизации Crazy Taxi, Sonic и Stranger Than Heaven от SEGA

Компания SEGA объявила о партнёрстве с онлайн-кинотеатром Netflix. Вместе со стримингом корпорация выпустит сразу три адаптации своих культовых франшиз.

Так, среди них оказался фильм Crazy Taxi — его напишут Дэн Грегор и Даг Мэнд, авторы перезапуска «Голого пистолета» с Лиамом Нисоном. Зрителей также ждёт новый сериал про ежа Соника — это будет анимационный проект для детской аудитории. Наконец, Netflix выпустит фильм по вселенной Stranger Than Heaven — приквела культовой франшизы Yakuza/Like a Dragon.

Новые проекты Netflix по франшизам SEGA

Crazy Taxi — фильм от авторов перезапуска «Голого пистолета» с Лиамом Нисоном.

— фильм от авторов перезапуска «Голого пистолета» с Лиамом Нисоном. Sonic — новый детский мультсериал про Соника.

— новый детский мультсериал про Соника. Stranger Than Heaven — фильм по приквелу серии Yakuza.

У всех трёх проектов пока нет даже примерной даты релиза. Сейчас Netflix также работает над другими игровыми адаптациями: Assassin’s Creed, Gears of War, Magic: The Gathering и вторым сезоном Cyberpunk: Edgerunners.