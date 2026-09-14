Apple выпустила iOS 27 — новая версия ОС для iPhone уже доступна

14 сентября компания Apple выпустила iOS 27 — новую версию мобильной операционной системы. Она уже доступна всем владельцам смартфонов корпорации, начиная с iPhone 11.

Главными нововведениями iOS 27 стал дизайн и кастомизация визуала под свои желания. Пользователи могут настраивать прозрачность «Жидкого стекла» с полноценным слайдером и подробнее регулировать контроль для защиты детей от различных опасностей. Разработчики также обещают значимую оптимизацию системы: многие приложения будут запускаться до 70% быстрее.

В iOS 27 также внедрили инструменты искусственного интеллекта. Apple выпустила Siri AI — новую версию помощника «Сири», которая теперь получает контекст при работе с запросами пользователя. Благодаря этому ассистент теперь работает даже со сложными задачами, которые ставили в ступор прошлую версию помощника. К сожалению, новая модель не работает в Европе, Китае и в России и пока поддерживает только английский язык.