В Steam стартовал Фестиваль групповых ролевых игр со скидками на сотни игр
14 сентября в Steam начался Фестиваль групповых ролевых игр. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество игр на тематику ролевых игр в группах с большими скидками.
Интересные предложения на Фестивале групповых ролевых игр в Steam
- Clair Obscur: Expedition 33 - 2799 рублей (- 20%);
- Baldur's Gate 3 — 1399 рублей (- 30%);
- Mewgenics — 825 рублей (- 25%);
- Wartales — 363 рубля (- 72%);
- Divinity: Original Sin 2 — Definitive Edition — 199 рублей (- 75%);
- Dungeon Settlers — 704 рубля (- 15%);
- Solasta: Crown of the Magister — 275 рублей (- 75%);
- Solasta 2 — 1239 рублей (- 20%);
- Welcome to Elderfield — 616 рублей (- 10%);
- Tenebris: Terra Incognita — 374 рубля (- 25%).
Распродажа игр на тематику групповых ролевых игр в Steam продлится до 21 сентября 20:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.
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