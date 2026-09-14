В Steam стартовал Фестиваль групповых ролевых игр со скидками на сотни игр

14 сентября в Steam начался Фестиваль групповых ролевых игр. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество игр на тематику ролевых игр в группах с большими скидками.

Интересные предложения на Фестивале групповых ролевых игр в Steam