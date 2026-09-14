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Фестиваль групповых ролевых игр в Steam (Стим) 2026 — что купить, скидки, какие игры на распродаже

В Steam стартовал Фестиваль групповых ролевых игр со скидками на сотни игр
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14 сентября в Steam начался Фестиваль групповых ролевых игр. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество игр на тематику ролевых игр в группах с большими скидками.

Интересные предложения на Фестивале групповых ролевых игр в Steam

Распродажа игр на тематику групповых ролевых игр в Steam продлится до 21 сентября 20:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.

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