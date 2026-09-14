Юра Борисов и Кара Делевинь снимутся в фильме «Арена» Сальмы Хайек — первый кадр

Российский актёр Юра Борисов нашёл новую роль в Голливуде. Звезда «Аноры» сыграет в новом фильме Сальмы Хайек с Карой Делевинь («Валериан и город тысячи планет») под названием Arena («Арена») — его съёмки идут прямо сейчас в Мексике. Оператором выступает Филипп Ле Сурд («Семь жизней»).

Картину описывают как «историю запретной любви и интимное путешествие по исследованию другого человека с нахождением способности испытывать удовольствие от простых вещей, которые мы принимаем как должное». Для этого авторы в том числе отправились в штат Кинтану-Роо и город Веракрус, которые редко появляются в кино.

У будущей картины пока нет даты выхода. Ожидается, что лента выйдет в 2027 году, а прокатчика найдут уже после того, как фильм будет снят до конца.