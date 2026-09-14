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Valve выпустила Steam Frame — беспроводной шлем с играми для Steam

Valve выпустила Steam Frame — беспроводной шлем с играми для Steam
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Компания Valve объявила о выходе Steam Frame — беспроводного шлема виртуальной реальности. Устройство уже поступило в продажу в двух версиях: $ 1059 с 256 ГБ памяти (около 90 000 рублей) и $ 1499 с 1024 ГБ памяти (около 126 000 рублей). Каждому покупателю подарят копию Half Life: Alyx.

Цены на Steam Frame в магазине Valve

Цены на Steam Frame в магазине Valve

Фото: Valve

Steam Frame — это полноценный ПК с процессором Snapdragon 800 с 16 ГБ оперативной памяти. Устройство работает на базе Steam OS, как Steam Machine и Steam Deck, поэтому гаджет поддерживает глубокую кастомизацию вплоть до установки Windows 11 и сторонних приложений.

Основная особенность Steam Frame — полный отказ от проводов и максимальное удобство в использовании. Устройство поддерживают библиотеку игр в Steam, облачные сохранения и другие функции основного магазина. Сам шлем оснащён ЖК-дисплеем с разрешением 2160х2160 пикселей для каждого глаза. Частота обновления составляет 72-144 Гц с качественными динамиками, отслеживанием взгляда, а среди доступных технологий Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3.

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