BetBoom Team пропустит PGL Wallachia Season 9 по Dota 2

Состав BetBoom Team по Dota 2 отказался от участия в турнире PGL Wallachia Season 9. Команда планирует сосредоточиться на подготовке к другому чемпионату — BLAST Slam IX.

Об изменениях в расписании сообщил генеральный директор организации Артём Савельев в своём телеграм-канале. Он не стал раскрывать подробные причины решения.

PGL Wallachia Season 9 пройдёт в Бухаресте с 19 по 27 сентября 2026 года. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 млн. Ранее организаторы перенесли дату начала чемпионата с 17 на 19 сентября.

14 сентября BetBoom Team представила обновлённый ростер. Бывший игрок команды Александр TORONTOTOKYO Хертек занял пост тренера, освободившийся после ухода в инактив Анатолия boolk Иванова. Виталий Save Мельник перешёл на позицию мидера, а новым саппортом четвёртой позиции стал Георгий swedenstrong Зайналабидов.

Таким образом, дебют обновлённого состава в официальных матчах откладывается до BLAST Slam IX, который пройдёт с 20 по 29 ноября.