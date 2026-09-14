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«Выглядит как сет кислых мармеладок». Vasilisa — о решаффле BetBoom Team по Dota 2

«Выглядит как сет кислых мармеладок». Vasilisa — о решаффле BetBoom Team по Dota 2
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Комментатор Василиса Vasilisa Чернова поделилась мнением об обновлённом составе BetBoom Team по Dota 2.

По словам Черновой, переход Виталия Save Мельника на мид — эмоциональное решение, которое может нарушить привычную структуру команды. При этом ведущая отметила трудолюбие нового саппорта Георгия swedenstrong Зайналабидова и похвалила организацию за готовность идти навстречу желаниям игроков.

Желание Сэйва пересесть на мид может сломать всю структуру, ибо это очень эмоциональное и эгоистичное решение. Возможно, мы увидим оригинальный подход к этому, так как Мельник играет головой, но для центрального коридора потребуется немало усилий. Круто, что желание людей могут вот так поддержать и дать возможность, но с результатами будут вопросы. Пока это всё выглядит как сет кислых мармеладок.

Ранее генеральный директор BetBoom Team Артём Савельев назвал текущий ростер тестовым и допустил изменения по итогам декабрьской DreamLeague.

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