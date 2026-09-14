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EA Sports FC 27 (ФК 27, ФИФА 27) — когда выйдет, точная дата выхода всех изданий, во сколько можно играть

Стала известна точная дата выхода EA Sports FC 27
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Компания Electronic Arts раскрыла точную дату выхода EA Sports FC 27 — новой части серии футбольных симуляторов, пришедших на замену серии FIFA.

Так, обладатели Ultimate-издания и подписчики EA Play на консолях PlayStation, Xbox и Nintendo смогут начать играть в EA Sports FC 27 уже 18 сентября в 00:00 по местному времени, ПК-игроки же начнут игру через несколько часов. Аналогичная ситуация и с глобальным релизом 25 сентября.

Точная дата выхода EA Sports FC 27 на ПК и консолях

  • Ultimate-издания и подписка EA Play: 18 сентября в 00:00 по местному времени аккаунта на PlayStation, Xbox и Nintendo. 18 сентября в 02:00 мск – на ПК в EA App и Steam;
  • Стандартное издание: 25 сентября в 00:00 по местному времени аккаунта на PlayStation, Xbox и Nintendo. 25 сентября в 2:00 мск – на ПК в EA App и Steam.

Обладатели игры получат доступ к мобильному компаньону и десктопному клиенту EA Sports FC уже 17 сентября — в нём можно будет начать собирать свой состав в режиме Ultimate Team.

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