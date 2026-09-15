Сериал «Яга» со звездой «Матрицы» стартует 23 октября
Сериал «Яга» начнёт выходить 23 октября. Ранее точную дату не озвучивали, был известен лишь месяц выхода. Вместе с этим создатели шоу опубликовали его ноывй постер, на котором как раз красуется дата премьеры.
Новый постер сериала «Яга»
Фото: Сrave
Проект расскажет о частном детективе Раппе, который расследует исчезновение молодого парня из богатой семьи. Постепенно в деле начинает появляться связь с Бабой Ягой — популярной колдуньей из славянской мифологии.
Главную роль исполнила звезда «Матрицы» Кэрри-Энн Мосс. В проекте также сыграли Хадсон Уильямс («Жаркое соперничество»), Ноа Рид («Шиттс Крик»), Кларк Бако («Сверхъестественное») и другие актёры.
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