Опубликовали новые кадры третьего сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

В Entertainment Weekly поделились несколькими свежими кадрами третьего сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы». Продолжение шоу стартует 20 ноября.

Новые кадры третьего сезона «Перси Джексона и Олимпийцев»

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Предстоящие эпизоды основаны на третьей части оригинального цикла книг под названием «Проклятие титана». Теперь Перси предстоит спасти свою похищенную подругу Аннабет и предотвратить разрушение Олимпа. Герою и его друзьям также нужно сразиться с титаном Атласом.

Главные роли вновь сыграли Уокер Скобелл («Рыбалка для миллионера»), Леа Джеффрис («Империя»), Арьян Симхадри («Время приключений: Далёкие земли»), Вирджиния Кулл («Призрачная башня») и другие актёры. В третий сезон войдёт восемь серий, как и в предыдущих.