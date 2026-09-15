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Опубликовали новые кадры третьего сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

Опубликовали новые кадры третьего сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»
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В Entertainment Weekly поделились несколькими свежими кадрами третьего сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы». Продолжение шоу стартует 20 ноября.

Новые кадры третьего сезона «Перси Джексона и Олимпийцев»

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Предстоящие эпизоды основаны на третьей части оригинального цикла книг под названием «Проклятие титана». Теперь Перси предстоит спасти свою похищенную подругу Аннабет и предотвратить разрушение Олимпа. Герою и его друзьям также нужно сразиться с титаном Атласом.

Главные роли вновь сыграли Уокер Скобелл («Рыбалка для миллионера»), Леа Джеффрис («Империя»), Арьян Симхадри («Время приключений: Далёкие земли»), Вирджиния Кулл («Призрачная башня») и другие актёры. В третий сезон войдёт восемь серий, как и в предыдущих.

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Трейлер третьего сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» — старт 20 ноября
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