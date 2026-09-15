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Стартовали съёмки сериала по Far Cry

Стартовали съёмки сериала по Far Cry
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В FX объявили о старте съёмок сериала по Far Cry. Новость сопроводили публикацией хлопушки со съёмочной площадки.

Фото в честь начала съёмок сериала по Far Cry

Фото: FX

Сериалом занимается Ноа Хоули. Шоу выпустят в формате антологии, то есть каждый сезон посвятят отдельной истории во вселенной игр Far Cry. Общего сюжета между сезонами не будет. Создателем выступает Ной Хоули («Фарго», «Чужой: Земля»).

Когда сериал начнут показывать на FX, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что одну из главных ролей должен сыграть Роб Макэлхенни, известный по сериалу «В Филадельфии всегда солнечно». Пока нет информации ни о старте съёмок, ни хотя бы о примерной дате выхода на стриминговых сервисах.

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