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Человек и монстр — вышел новый постер фильма «Глиноликий»

Человек и монстр — вышел новый постер фильма «Глиноликий»
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Warner Bros. продолжает рекламировать фильм «Глиноликий». У картины появился новый постер, на котором можно увидеть главного героя, половина лица которого принадлежит монстру, а вторая — человеку.

Новый постер «Глиноликого»

Фото: Warner Bros.

Хоррор войдёт в киновселенную DC и расскажет об актёре Мэтте Хэйгане, которому в один момент сильно уродуют лицо преступники. Чтобы спасти свою карьеру, он соглашается на эксперимент, в результате которого получает возможность произвольно менять свою внешность. Однако новая способность превращает его в монстра.

Главные роли исполнили Том Рис Харрис («Джентльмены»), Эдди Марсан («Иллюзионист»), Макс Мингелла («Социальная сеть») и другие актёры. Режиссёром выступил Джеймс Уоткинс. Премьера ленты в мировом прокате состоится 23 октября.

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Большой трейлер хоррора «Глиноликий» от DC — выход 23 октября
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