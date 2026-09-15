Человек и монстр — вышел новый постер фильма «Глиноликий»

Warner Bros. продолжает рекламировать фильм «Глиноликий». У картины появился новый постер, на котором можно увидеть главного героя, половина лица которого принадлежит монстру, а вторая — человеку.

Новый постер «Глиноликого»

Фото: Warner Bros.

Хоррор войдёт в киновселенную DC и расскажет об актёре Мэтте Хэйгане, которому в один момент сильно уродуют лицо преступники. Чтобы спасти свою карьеру, он соглашается на эксперимент, в результате которого получает возможность произвольно менять свою внешность. Однако новая способность превращает его в монстра.

Главные роли исполнили Том Рис Харрис («Джентльмены»), Эдди Марсан («Иллюзионист»), Макс Мингелла («Социальная сеть») и другие актёры. Режиссёром выступил Джеймс Уоткинс. Премьера ленты в мировом прокате состоится 23 октября.