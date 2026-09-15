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Объявили основных победителей премии «Эмми»

Объявили основных победителей премии «Эмми»
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Ночью прошло вручение основных премий «Эмми». Триумфатором премии в этом году стала «Бухта вдов», забрав 14 наград из 19 номинаций. На втором месте расположился сериал «Больница Питт».

Победители «Эмми» в основных категориях

  • Лучший комедийный сериал — «Бухта вдов»
  • Лучший драматический сериал — « Больница Питт»
  • Лучший мини-сериал — «ГКС. Сент-Луис»
  • Лучшая женская роль в драматическом сериале — Рэй Сихорн, «Одна из многих»
  • Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Ноа Уайли, «Больница Питт»
  • Лучший сценарий мини-сериала — «ГКС. Сент-Луис»
  • Лучший сценарий комедийного сериала — Кэти Дипполд, «Бухта вдов»
  • Лучший сценарий драматического сериала — Винс Гиллиган, «Одна из многих»
  • Лучшая режиссура мини-сериала — «ГКС. Сент-Луис»
  • Лучшая режиссура комедийного сериала — Хиро Мурай, «Бухта вдов»
  • Лучшая режиссура драматического сериала — «Медленные лошади»
  • Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале — Дэвид Харбор, «ГКС. Сент-Луис»
  • Лучшая мужская роль в мини-сериале — Мэттью Риз, «Чудовище внутри меня»
  • Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале — Кейт О’Флинн, «Бухта вдов»
  • Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале — Стивен Рут, «Бухта вдов»
  • Лучшая женская роль в комедийном сериале — Джин Смарт, «Хитрости»
  • Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Мэттью Риз, «Бухта вдов»
  • Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале — Эллисон Дженни, «Дипломатка»
  • Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале — Том Пелфри, «Задание»
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  • 15 сентября 2026
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