Объявили основных победителей премии «Эмми»

Ночью прошло вручение основных премий «Эмми». Триумфатором премии в этом году стала «Бухта вдов», забрав 14 наград из 19 номинаций. На втором месте расположился сериал «Больница Питт».

Победители «Эмми» в основных категориях

Лучший комедийный сериал — «Бухта вдов»

Лучший драматический сериал — « Больница Питт»

Лучший мини-сериал — «ГКС. Сент-Луис»

Лучшая женская роль в драматическом сериале — Рэй Сихорн, «Одна из многих»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Ноа Уайли, «Больница Питт»

Лучший сценарий мини-сериала — «ГКС. Сент-Луис»

Лучший сценарий комедийного сериала — Кэти Дипполд, «Бухта вдов»

Лучший сценарий драматического сериала — Винс Гиллиган, «Одна из многих»

Лучшая режиссура мини-сериала — «ГКС. Сент-Луис»

Лучшая режиссура комедийного сериала — Хиро Мурай, «Бухта вдов»

Лучшая режиссура драматического сериала — «Медленные лошади»

Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале — Дэвид Харбор, «ГКС. Сент-Луис»

Лучшая мужская роль в мини-сериале — Мэттью Риз, «Чудовище внутри меня»

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале — Кейт О’Флинн, «Бухта вдов»

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале — Стивен Рут, «Бухта вдов»

Лучшая женская роль в комедийном сериале — Джин Смарт, «Хитрости»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Мэттью Риз, «Бухта вдов»

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале — Эллисон Дженни, «Дипломатка»

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале — Том Пелфри, «Задание»