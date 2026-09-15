Вышел дебютный трейлер сериала «Полдень» по мотивам романа Стругацких

Онлайн-кинотеатр «КИОН» опубликовал первый трейлер сериала «Полдень» по мотивам романа Стругацких.

Первый трейлер сериала «Полдень»

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «КИОН».

События сериала развернутся в 2278 году. Максиму Каммереру поручают найти прогрессора Льва Абалкина, который прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Ему предстоит не только найти Абалкина, но и спасти планету от катастрофы.

Главные роли в проекте сыграли Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник и другие актёры. Режиссёром выступил Клим Козинский («13 клиническая»).