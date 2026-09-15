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В PS Plus добавили WWE 2K26, Ball x Pit, Sniper Elite: Resistance и другие игры

В PS Plus добавили WWE 2K26, Ball x Pit, Sniper Elite: Resistance и другие игры
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Сегодня в PS Plus добавили несколько новых игр. В каталоге PS Plus Extra и PS Plus Deluxe и Premium появились RuneScape: Dragonwilds, WWE 2K26, Ninja Gaiden: Ragebound, Sniper Elite: Resistance и другие проекты.

В каталоге Deluxe и Premium пользователям стали доступны Mega Man X Command Mission и Metro Redux. Игры уже можно скачивать.

Новые игры в PS Plus Extra в сентябре 2026 года

  • RuneScape: Dragonwilds
  • WWE 2K26
  • Ball x Pit
  • Date Everything!
  • Slitterhead
  • Ninja Gaiden: Ragebound
  • Dungeons of Hinterberg
  • Sniper Elite: Resistance.

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в сентябре 2026 года

  • Mega Man X Command Mission
  • Metro Redux
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