В PS Plus добавили WWE 2K26, Ball x Pit, Sniper Elite: Resistance и другие игры
Сегодня в PS Plus добавили несколько новых игр. В каталоге PS Plus Extra и PS Plus Deluxe и Premium появились RuneScape: Dragonwilds, WWE 2K26, Ninja Gaiden: Ragebound, Sniper Elite: Resistance и другие проекты.
В каталоге Deluxe и Premium пользователям стали доступны Mega Man X Command Mission и Metro Redux. Игры уже можно скачивать.
Новые игры в PS Plus Extra в сентябре 2026 года
- RuneScape: Dragonwilds
- WWE 2K26
- Ball x Pit
- Date Everything!
- Slitterhead
- Ninja Gaiden: Ragebound
- Dungeons of Hinterberg
- Sniper Elite: Resistance.
Новинки PS Plus Deluxe и Premium в сентябре 2026 года
- Mega Man X Command Mission
- Metro Redux
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