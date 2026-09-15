Вышел трейлер исторического фильма «Александр I» — премьера 26 ноября

Кинокомпания 1-2-3 Production представила дебютный трейлер фильма «Александр I». Историческая картина выйдет в кинотеатрах России 26 ноября.

Видео доступно во VK. Права на видео принадлежат 1-2-3 Production.

«Александр I» продолжит цикл исторических проектов «Русь» и расскажет историю жизни российского императора Александра (1777-1825), брата Николая I и внука Екатерины II. С малых лет его воспитывали как будущего правителя – в жёсткой дисциплине и с отличным образованием.

Став императором, Александр собирался продолжить реформы предшественников – отменить крепостное право и ввести конституцию. Однако в начале XIX века разгорается война двух великих империй — Франции и России, и Александру предстоит пройти тернистый путь от блестящих реформ до Отечественной войны.

Роль Александра I в разные годы исполнил Сергей Горошко («Майор Гром») и Савелий Кудряшов («Хоккейные папы»), а императора Павла I сыграл Виталий Кищенко («Метод»). Режиссёром выступил Морад Абдель-Фаттах («Екатерина Великая»).