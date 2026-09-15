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Появился эпичный постер фильма «Война и мир» Сарика Андреасяна

Появился эпичный постер фильма «Война и мир» Сарика Андреасяна
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Кинокомпания братьев Андреасян и «Атмосфера кино» представили постер фильма «Война и мир». На нём можно увидеть ключевых героев, которые расположились на постере.

Постер фильма «Война и мир»

Фото: Кинокомпания братьев Андреасян

Главные роли в будущей эпопее сыграли Лиза Климова (Марья Болконская), Лиза Моряк (Элен Курагина), Николай Шрайбер (Пьер Безухов), Таисья Калинина (Софья), Станислав Бондаренко (Андрей Болконский), Матвей Лыков (Анатоль Курагин), Полина Гухман (Наташа Ростова) и Александр Метёлкин (Николай Ростов).

Ранее режиссёр картины Сарик Андреасян отмечал, что это будет большое кино, соответствующее великой книге. При этом по культовому роману сейчас также снимают сериал — он может выйти примерно в одно время с фильмом.

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