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Сериал Полдень (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры, трейлер онлайн

Сериал «Полдень» по мотивам Стругацких стартует 1 октября — трейлер
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Онлайн-кинотеатры «Кион» и Okko представили большой трейлер сериала «Полдень». Фантастический проект по роману «Жук в муравейнике» братьев Стругацких стартует на стримингах уже 1 октября. В первый сезон войдёт шесть эпизодов.

Видео доступно во VK-канале Кион. Права на видео принадлежат «Кион»/Okko.

События сериала развернутся в 2278 году. Максиму Каммереру поручают найти прогрессора Льва Абалкина, который прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Ему предстоит не только найти Абалкина, но и спасти планету от катастрофы.

Главные роли в проекте сыграли Юрий Колокольников («Игра престолов»), Максим Матвеев («Триггер»), Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»), Леонид Ярмольник («Первый номер») и другие актёры. Режиссёром выступил Клим Козинский («13 клиническая»).

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