Триллер «Соперники Амзиа Кинга» с Мэттью Макконахи вышел в онлайне

15 сентября состоялся цифровой релиз фильма «Соперники Амзиа Кинга». Триллер о противостоянии американских предпринимателей уже доступен на Amazon Prime, в iTunes и других цифровых сервисах.

Таким образом, картина стала доступной для домашнего просмотра спустя месяц после выхода в мировом прокате — премьера состоялась 14 августа. За это время лента собрала скромные $ 2,7 млн. При этом триллер высоко оценили как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 89% свежести от обозревателей и 81% от пользователей.

Действие фильма «Соперники Амзиа Кинга» разворачивается в американском штате Оклахома. Лента рассказывает о противостоянии руководителя фабрики по производству мёда по имени Амзиа Кинг с конкурентами. Он также должен совмещать криминальную деятельность с воспитанием дочери. Главную роль сыграл в ленте сыграл Мэттью Макконахи («Интерстеллар»).