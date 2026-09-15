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Сериал Седьмой игрок (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, трейлер онлайн, актёры

Хоккейный сериал «Седьмой игрок» в духе «Теда Лассо» стартует 15 октября — трейлер
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«Кинопоиск» представил большой трейлер сериала «Седьмой игрок» — нового оригинального проекта в духе «Теда Лассо». Спортивное шоу стартует 15 октября: в этот день выйдут сразу три эпизода.

Видео доступно во VK-канале «Кинопоиск». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Будущий сериал расскажет о хоккейном клубе «Строитель», который болтается на дне турнирной таблицы. Новым директором становится бывший тренер по фигурному катанию. Он намерен изменить тренировочный процесс и стратегию клуба.

Главные роли в проекте сыграют Антон Лапенко («Внутри Лапенко»), Николай Фоменко («Сирота казанская»), Григорий Верник («Игры»), Светлана Немоляева («Служебный роман») и Евгения Замулина («Тайный советник»). Режиссёром выступил Сергей Пикалов («Мажор»).

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